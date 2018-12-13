Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyona Pentagon'dan ve Rusya'dan açıklamalar peş peşe geldi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Robertson "ABD askerlerinin bulunduğu yerlerde tek taraflı adımlar kabul edilemez" ifadesini kullandı. Rusya ise "Terör karşıtı operasyonlarla ilgili Türk ortaklarımızla iletişimimizi sürdürüyoruz" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Sean Robertson, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı harekât ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Pentagon sözcülerinden Binbaşı Robertson, ABD askerlerinin bulunduğu yerlerde tek taraflı adımları kabul edilemez olarak nitelendirdi.



ABD ile Türkiye arasında koordinasyon ve karşılıklı dayanışma olduğunu ifade eden sözcü "Koordinasyonsuz askeri operasyonlar ortak menfaatlerin altını oyacaktır" ifadelerini kullandı.



Robertson ayrıca, Koalisyon kuvvetleri IŞİD'e karşı çatışmanın ortasında olan Suriye Demokratik Güçleri ile yakından çalışıyor" dedi. Suriye Demokratik Güçleri olarak nitenlidirilen yapının başını ise PKK-YPG çekiyor.



ulusal.com.tr