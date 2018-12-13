Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyona ilişkin Pentagon'dan ve Rusya'dan açıklamalar peş peşe geldi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü "ABD askerlerinin bulunduğu yerlerde tek taraflı adımlar kabul edilemez" ifadesini kullandı. Rusya Dış İşleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova "Terör karşıtı operasyonlarla ilgili Türk ortaklarımızla iletişimimizi sürdürüyoruz" dedi. Rusya sözcüsü ayrıca ABD'nin Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurma girişimini eleştirdi.

Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na operasyon yapacağını açıklamasının ardından peş peşe ABD ve Rusya'dan konuyla ilgili açıklamalar geldi.



ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Sean Robertson, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı harekât ile ilgili konuştu.



Pentagon sözcülerinden Binbaşı Robertson, ABD askerlerinin bulunduğu yerlerde tek taraflı adımları kabul edilemez olarak nitelendirdi.



ABD ile Türkiye arasında koordinasyon ve karşılıklı dayanışma olduğunu ifade eden sözcü "Koordinasyonsuz askeri operasyonlar ortak menfaatlerin altını oyacaktır" dedi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği haftalık basın toplantısında operasyon ile ilgili soru soruldu. Rus sözcü "Terör karşıtı operasyonların gerçekleşmesi dâhil Suriye ile ilgili olarak bütün meselelerde Türk ortaklarımızla iletişimimizi sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.



ABD askerlerinin Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 30'undaki varlığını meşru gösterme çabası yattığını vurgulayan Zaharova ABD planlarını da eleştirdi.



ulusal.com.tr