Güneyde büyük ilerleme kaydeden Suriye ordusu kuzeyde de PYD üzerindeki baskısını artırıyor. Suriye ordusuna yakın kaynaklar görüşmeler sonucu, PYD'nin Haseke'deki Öcalan posterlerini indirmeyi kabul ettiğini yazdı...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin veAfrin hamlelerinden sonra terör örgütü PKK/PYD için çember daralıyor. Ülkenin güneyinde büyük ilerlemeler kaydeden Suriye ordusu, PYD'nin büyük yığınak yaptığı Haseke'de örgüte baskısını artırıyor.



TSK'nın Menbiç hamlesinden sonra Şam'la pazarlık talep eden örgüt, Suriye ordusunun Haseke'de öne sürdüğü bazı şartları kabul etti. Suriye ordusuna yakın kaynaklar örgütün Haseke'deki Öcalan posterlerini indirmeyi kabul ettiğini iddia etti.



Ordu ve PYD arasında yapılan ön anlaşma çerçevesinde Ordu birlikleri Haseke'de yeni kontrol noktaları kuracak. Ordu, askere alma ofislerini Haseke'de yeniden açacak... Kentteki Öcalan posterleri de indirilecek.



Abdullah Öcalan'a ait posterler ise şehrin tüm sokaklarından kaldırılacak. Söz konusu ön anlaşma başkent Şam'da hükümet yetkililerinin PYD'li araya gelmesinden sonra imzalandı.



Anlaşma iddialarını Suriye hükümetine yakın Al-Masdar Haber sitesi ortaya attı. Sitenin haberine göre, Suriye hükümet yetkilileri, Irak ve Türkiye sınırında yeniden denetimi alacak.



PYD'lilerin ise Kürtçe'nin de Suriye eğitim sisteminde kullanılmasını, YPG militanlarının Suriye ordusuna himet etmesini ve Petrol Bakanlığı'nda bir Kürt yetkili bulundurulmasını talep ettiği ileri sürüldü. Ancak bu iddilarla ilgili henüz Suriye hükümetinden ve PYD'den açıklama doğrulama gelmedi...



ulusal.com.tr