Fırat Kalkanı Bölgesinde Saldırı Hazırlığındaki 5 Terörist Etkisiz Hâle Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 5 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, "Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
- Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2023
Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/C752yuQNry