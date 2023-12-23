Fırat Kalkanı Bölgesinde Saldırı Hazırlığındaki 5 Terörist Etkisiz Hâle Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, "Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

- Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!