Fırat Kalkanı Bölgesinde Saldırı Hazırlığındaki 5 Terörist Etkisiz Hâle Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 5 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. 

Fırat Kalkanı Bölgesinde Saldırı Hazırlığındaki 5 Terörist Etkisiz Hâle Getirildi
Editör: Uğur Çam

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, "Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerini kullandı. 

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

- Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek! 
# Milli Savunma Bakanlığı # terörle mücadele
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