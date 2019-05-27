Fırat Kalkanı bölgesinde, 30 Nisan'da PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan asker şehit oldu. Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, memleketi Mersin'de toprağa verilecek

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde yaralanan askerin şehit olduğunu duyurdu.



PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerin isminin Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım olduğu açıklandı.



Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.



Şehitdin cenazesi, yapılan askeri törenin ardından, helikopterle memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine götürüldü.



Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, ilçedeki Merkez Büyük Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ak Mezarlığı'na defnedilecek.





ulusal.com.tr