Pençe-3 Harekatı'nın başladığı gün aynı zamanda Fırat Kalkanı'nın yıldönümü. Amerika'nın Suriye'deki terör koridoruna ağır darbe indiren Fırat Kalkanı Harekatı üzerinden 3 yıl geçti. Harekat PKK/PYD, IŞİD ve diğer terör örgütlerine karşı 24 Ağustos 2016'da başlatıldı. 217 gün süren harekatla 2 bin 15 kilometrelik alan terörden temizlendi. 3 bini aşkın terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'de dengeleri değiştiren tarihi Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden tam 3 yıl geçti.



24 Ağustos 2016'da başlatılan harekatla Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği terör koridoruna ağır darbe indirildi. Irak'ın kuzeyinden Akdeniz'e açılmak istenen koridor ortadan ikiye bölündü. 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'yla da Afrin alındı. Böylece Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e açılma planları çökertildi.



PKK/PYD, IŞİD ve diğer terör örgütlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı için Gaziantep'in Karkamış ilçesinden Suriye'ye giriş yapıldı. İlk gün Cerablus'ta kontrol sağlandı.



217 gün süren harekat El Bab'ın alınmasının ardından tamamlandı.



Böylece Cerablus'ta El Bab'a kadar 2 bin 15 kilometrelik alan terörden temizlendi. Özgür Suriye Ordusu Türk Ordusu ile birlikte hareket ettiği operasyonlarda 3 bini aşkın terörist etkisiz hale getirildi.



Harekat boyunca kahramanca savaşan Türk Ordusu ise 72 Mehmetçiğini şehit verdi.



3 yılın ardından kentlerde hayat normale döndü. Türkiye'de bulunan binlerce Suriyeli mülteci bu bölgeye yerleştirildi.



ulusal.com.tr