Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik yazdı

ABD Fırat’ın doğusunda faaliyetlerini hızlandırdı.



20 bin TIR’dan fazla silah.



50-60 bin kişinin silahlandırılması ve eğitimi.



Milyonlarca dolar para.



Suudi Arabistan ve BAE’den asker.



Hava kontrolü için radarlar.



Türkiye sınırına “gözlem noktaları”.



Türkiye’nin güvenliği için değil; PKK’nın güvenliği için.



Sınırımıza kaydırılan askerler.



Yarın geç olabilir



Türkiye aylardır “Fırat’ın doğusu” uyarısı yapıyor.



ABD ise Türkiye’yi Münbiç’de oyalıyor.



“Devriye” ile idare ediyor.



Bu arada Fırat’ın doğusuna iyice yerleşiyor.



Ama bıçak kemiğe dayandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü “Fırat’ın doğusuna gireceğiz”dedi.



Geç kalındığını söyledi.



Telaşa kapılanlar



Erdoğan’ın açıklaması sonrası telaşa kapılanlar oldu.



Hemen “ABD ne der, Rusya, İran ne der?” kaygıları(!) öne çıktı.



ABD’nin telaşı normal.



Ama “kraldan çok kralcı” olanlar var.



Varlıkları ABD’ye bağlı olanlar panikte.



Kritik temaslar



İyi niyetli olanların endişelerini gidermek için aktaralım.



Putin’in Suriye Özel Temsilcisi A.Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı S.Verşinin Ankara’daydı.



Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna harekat açıklamaları yaptığı saatten birkaç saat önce ülkelerine döndüler.



Moskova’dan yapılan açıklamada da “Fırat’ın doğusunda ayrı bir oluşumun kabul edilemeyeceği” vurgulandı.



Erdoğan’ın açıklamaları sonrası Tahran- Moskova arasında da temaslar oldu. İki ülke dışişleri bakanları telefonla görüştü.



Tahran’dan gelen bilgilere göre, İran durumdan memnun.



Fırat’ın doğusunda oluşacak “3.İsrail”in engellenmesini, kendi güvenlikleri olarak değerlendiriyorlar.



Fiş çekiliyor



ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bölgede.



Ankara’da görüşmeler yaptı.



Gaziantep’te Fırat’ın doğusundaki bazı grupların temsilcileriyle buluştu.



Daha sonra da PKK’nın Fırat’ın doğusundaki komutanı(!)Mazlum Kobani ile bir araya geldi.



İyi polis, kötü polis oyununu sahneliyor.



Türkiye’ye gelmeden önce “Astana Süreci’nin fişini çekmekten” söz etmişti.



Ama gelişmelere bakılırsa Türkiye bölgede ABD’nin fişini çekiyor.



Hem de “Astana Süreci”ni oluşturan ülkelerle birlikte.



Tamburalı Paşa



Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı.



Diğer adıyla “Tamburalı Paşa”.



1995’te PKK’ya karşı sınır ötesi harekatı yönetmişti.



35 bin askerle sınırı geçmişti.



Fırat’ın doğusuna yönelik harekatı iki cümle ile özetledi.



“Atatürk’ün ordusu gereğini yapar.”



“ABD engelleyemez.”



Gerisi laf u güzaf!



Hadi canım sen de..!



FETÖ borsaları.



Tahliyeler, itirazlar, tutuklamalar..!



FETÖ soruşturmaları kafa karıştırıyor.



Siyasi ayağın üstüne gitmeyeceksin.



Ailesinin tamamı FETÖ’cü olanlar yıllarca bakan olacak.



Kayserili FETÖ’cü işadamının ortağı aday yapılacak.



Ama Emin Çölaşan, Necati Doğru FETÖ’cü olacak...



Bir AKP’linin ifadesiyle; FETÖ ile mücadeleye “sabotaj” gibi bir şey.



İsmet Paşa bu günleri görseydi şöyle derdi:

“Hadi canım sen de..!”



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ ile mücadele kararlığı net.



Ama AKP’nin tamamı için aynı şeyi söylemek zor..!



FETÖ ile mücadele ciddi iş.



En ufak bir zafiyetin bedeli ağır olur.



Hem de çok ağır!