Fırat'ın doğusunda son perde! Operasyon ne zaman?

Ankara- Washington hattında Fırat'ın doğusu masası son kez kuruldu... Süreç diplomasiden harekâta evriliyor... Yeni teklifini yapan ABD, 15 km derinlikte Güvenli Bölge önerdi. Türkiye ise 32 kilometreden geri adım atmıyor. Tarafların psikolojik üstünlük mücadelesi de sürüyor... Washington son olarak Türkiye'nin güvenli bölge hedefini "İstila" olarak tanımladı "PKK/PYD'yi koruyacağız" mesajı verdi. Ankara'nın yanıtı ise "Barış Koridoru çok yakında kurulacak" oldu.

Fırat'ın doğusu için Ankara kararlı. Washington ile kara gücü PKK/PYD ise tedirgin. Gözler artık operasyon temaslarında.



Türkiye ile Amerikalı askeri yetkililerin yürüttüğü Güvenli Bölge görüşmelerinin ikinci turu 12 gün sonra tekrar başladı. Pazartesi günü Ankara'da bir araya gelen heyetler Salı günü bir kez daha masaya oturdu.



ABD masaya Washington Post gazetesinin ifadesiyle "son bir teklifle" geldi. Öneriye göre, Güvenli Bölge 15 kilometre derinlikte, 140 kilometre uzunlukla oluşturulacak. Uzmanlara göre ise ABD'nin teklifi yeni bir tuzak. Zira, Amerikan üsleri ve PKK/PYD'nin stratejik konumdaki silah depoları, 15 kilometrenin dışında kalıyor. Ayrıca 140 kilometrelik uzunluk da Türkiye'nin sınırından PKK/PYD'yi tamamen uzaklaştırmıyor. Bu öneriye göre, oluşacak bir Güvenli Bölge'nin 3 tarafı PKK/PYD tarafından çevreleniyor.



23-24 Temmuz'da yapılan görüşmelerde son teklifini sunan Ankara ise en az 32 kilometrelik bir derinlikte ısrarlı. Sınır hattından terör örgütünü uzaklaştırmak için 400 kilometre uzunluk olması isteniyor. Bölgenin de tamamen Türk Ordusu tarafından kontrol edilmesi öneriliyor. Ankara'nın önerisine göre ABD'nin lojistik destek hattını sağladığı M4 Karayolu Türkiye'nin kontrolüne geçiyor. Böylece ikmal yollarının da kesilmesi hedefleniyor.



Masada görüşmeler sürerken Amerikan gazetesi Washington Post dikkat çeken bir iddia gündeme getirdi. İddialar ABD'li yetkililere dayandırıldı. Haberde, "Eğer Türkiye ABD'nin yalvarışını kabul etmezse Trump yönetimi Kürt savaşçıları korumak için hiçbir şey yapamayacağını belli etti" denildi. Uzlaşma olmaması durumunda da Türkiye'nin iki hafta içinde operasyona başlayacağı ifade edildi.



Operasyonun zamanlaması ise merak konusu. Rus merkezli Sputnik özel bir kaynağına dayandırarak operasyonun Kurban Bayramı sonrası yapılacağını yazdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan da "çok yakında" vurgusu geldi.



Ankara'nın kararlılık vurgularına karşı ABD'den ise peş peşe açıklamalar geliyor.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un tepkisinin ardından, Savunma Bakanı Mark Esper bir açıklama yaptı. Türkiye'nin olası operasyonu için "istilacılık" suçlaması yapan Esper, buna karşı olduklarını söyledi. Esper, PKK/PYD'yi koruyacaklarının da mesajını verdi, SDG'nin saf dışı kalmasını istemediklerini kaydetti.



PKK/PYD'de ise panik havası hakim. Bölücü terör örgütü yöneticilerinin acil duruma geçtiği ve geceleri ABD'nin Suriye'deki üslerine yakın noktalarda kaldığı öğrenildi.



Suriye'nin kuzeyinde öne çıkan harekat seçeneği, siyasetin de gündeminde. CHP'den "diyalog" çağrısı geldi.





ulusal.com.tr