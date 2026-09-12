Fırın, asansör tamircisi, depo... Mersin'de uyuşturucu zulaları tek tek ortaya çıktı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ve jandarmanın son 10 gün içinde yürüttüğü çalışmalarda, piyasaya sürülmeye hazırlanan milyonlarca sentetik hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fırın, asansör tamircisi, depo... Mersin'de uyuşturucu zulaları tek tek ortaya çıktı
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Mersin'de gençlerin uyuşturucu maddeyle zehirlenmesinin önüne geçmek amacıyla güvenlik güçleri harekete geçti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 10 gün içinde önceden tespit edilen adreslere peş peşe baskınlar düzenledi.

DEPO OLARAK KULLANILAN YERLER TEK TEK BASILDI

Operasyon kapsamında uyuşturucunun saklandığı adresler arasında asansör tamircisinden fırıncıya kadar birbirinden farklı iş yerleri yer aldı. Ekipler, bu adreslerde zula olarak kullanılan noktalarda geniş çaplı arama yaptı.

Yapılan aramalarda 4 milyon 600 binin üzerinde uyuşturucu içerikli sentetik hap ele geçirildi. Bunun yanı sıra 1 ton 250 kilogram sentetik uyuşturucu ham maddesine de el konuldu; bu miktarın yaklaşık 4 milyon adet hap üretimine yeteceği belirlendi. Baskınlarda ayrıca 6 milyon adet boş kapsül, 19 kilogram 225 gram esrar ve 65 bin adet ecstasy hap bulundu.

2 MİLYARLIK PİYASA ÇÖKERTİLDİ

Emniyet ve jandarmanın ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar lirayı bulan bir uyuşturucu şebekesinin faaliyetleri durduruldu. Operasyonlarda toplam 24 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İfadeleri alınan 24 kişi, ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin mahkemedeki sorgusu tamamlandı. Yapılan değerlendirme sonucunda 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheliye adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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