Fırın esnafı maliyetten dertli, işçiler de fazla mesai ve düşük ücretten. İzmir'de fırınlarda çalışan işçiler eylem yaptı. İşçiler mesai saatlerinin uzunluğundan, mesai ücreti alamamaktan ve kayıt dışı Suriyeli işçilerden şikayetçi.

Çalışma saatlerinden, kayıt dışı işçilerin çalışması ve sigorta primlerinin ödenmemesinden şikayetçi olan işçiler bu durumun düzeltilmesini istedi.



Çalışma saatleri yüzünden aileleriyle vakit geçiremediklerini anlatan fırın işçileri, talepleri yerine gelene kadar çalışmayacaklarını belirttiler.



Emekçiler, amaçlarının fırınları kötülemek değil, temel besin kaynağı olan ekmeğin uygun şartlarda çıkması olduğunu vurguladı.



ulusal.com.tr

