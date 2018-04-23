Fırsat verildiğinde yapabileceklerinin sınırı yok. Bunu bir kez daha kanıtladılar. Engelli bireylerden oluşan Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu, 23 Nisan özel etkinliğinde hünerlerini sergiledi.

Bu, onların 276. konseri. Onlar, Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu. Down sendromlu, otizmli ve zeka geriliğine sahip bireylerden oluşan grup, 23 Nisan özel etkinliğinde sahnedeydi.Yaşar Gürpınar, grubun 12 yıldır gönüllü eğitmeni.Zihinsel engelli gençlerin annelerinin kurduğu Tomurcuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim alan grup üyeleri, doğru eğitim, ilgi ve sevginin neler başarabileceğinin kanıtı.Konserin şehir dışından misafirleri de vardı. Fenerbahçe Spor Kulübünün davetlisi olarak İstanbul'a gelen Kahramanmaraş Down Sendromlular Derneği üyeleri de konsreri izledi.Müzikle rehabilite olan grup üyelerinin müzik dışında da pek çok uğraşı var.Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte onlar, yaptıkları ve yapacakları ile bize tek bir şey anlatıyorlar. "Engeller bizim zihnimizde, başarmak için ise hiçbir engel yok".