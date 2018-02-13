Mehmetçik fırtına obüsleriyle Afrin'deki terör yuvalarını yerle bir ediyor. Milli imkanlarla üretilen obüslerin tahrip gücü de oldukça yüksek. Birbiri ardına ateşlenen obüsler, terör hedeflerini bakın nasıl yok ediyor.

Kara birliklerimizin vazgeçilmezi, terör örgütünü korkulu rüyası fırtına obüsleri...



Türk Silahlı Kuvvetleri, fırtına obüsleri ile Afrin'deki terör yuvalarını bir bir imha ediyor.



Tamamen milli ve yerli olan fırtına obüsleri Mehmetçiğin terörle mücadeledeki en büyük destekçilerinden.



Fırat Kalkanı Operasyonu'ndaki başarıda büyük katkısı olan yerli imha ediciler şimdi de Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı'nda görevde.



4 saat kesintisiz atış kabiliyetine sahip olan Fırtına obüsleri, yerli mühimmatlar kullanarak 40 kilometreyi aşan menzilleri, nokta atışı yapma özellikleriyle Zeytin Dalı Harekatı'nın önemli unsurlarından.



Komandolar ve zırhlı birliklerin ilerleyişine destek olması için sınır hattı boyunca konuşlandırılan obüs bataryaları, insansız hava araçları yardımıyla belirlenen terör hedeflerine bomba yağdırıyor.



PYD/PKK mensuplarının konuşlandığı alanları büyük titizlikle tespit eden Mehmetçik, özellikle teröristlerin beton bariyerler ve tünellerle oluşturduğu savunma hatlarını obüs atışlarıyla yerle bir ediyor.



Fırtına obüsleri Afrin merkezine operasyonlarda da önemli rol üstlenecek. Zira obüsler sınır hattından Afrin şehir merkezindeki terör hedeflerini vurabilecek menzile ve kabiliyete de sahip.



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