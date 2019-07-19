FİSKOBİRLİK'ten hükümete çağrı

Fındık haber dosyamızın ikinci bölümünde fındık üretiminde kooperatifleşme sorununu ele alıyoruz. Fındıkta kooperatif deyince akla ilk gelen FİSKOBİRLİK'in kapısını çaldık; Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar'a mikrofon uzattık.

Karadeniz kıyılarının ana geçim kaynaklarından fınfıkta Türkiye, toplam dünya üretiminin % 75'ini, ihracatının ise % 70-75'ini karşılıyor.Fındık dosyanızın ikinci bölümünde FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar ile konuştuk.FİSKOBİRLİK'in bir kısım çekişmeler sebebi ile kendi haline bırakıldığını vurguladı.FİSKOBİRLİK'in tekrar etkin olabilmesi için devlet politikasının değişmesi gerektiğini ve hazine desteğinin şart olduğunu söyledi.Bayraktar'a göre fındığın temel sorununun istikrarsız belirlenen fiyatlar.Üretici gibi Bayraktar'da TMO'nun çözüm olmadığını düşünüyor. Sadece hükümete değil tüm siyasi partilere çağrı yapıyor.