Flaş gelişme: "Ekrem İmamoğlu EYT sorununu çözecek" - Son dakika 28 Haziran 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, bugünkü yazısında "Hele CHP'li bazı arkadaşları dinliyorum var ya.. İnanılmaz!" ifadelerini kullanarak "'Göreceksiniz, Ekrem İmamoğlu EYT sorununu da çözecek, 3600 ek gösterge meselesini de halledecek. Memur, işçi, emekli, hepsi rahat edecek. Her şey çok güzel olacak' diye inanarak konuşanları biliyorum." ifadelerini kullandı

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık'in yazısının ilgili kısmı şöyle:



"Hele CHP'li bazı arkadaşları dinliyorum var ya..



İnanılmaz!



"Göreceksiniz, Ekrem İmamoğlu



Vallahi şaka değil, gayet inanarak ve kendinden emin bir şekilde bunu söylüyor adamlar.



"Yahu birader o iş öyle değil. Ekrem İmamoğlu kendi yetki alanındaki yolları asfaltlayacak. Belediyeye bağlı şirketlerde düzenlemeler yapacak. İSKİ, İSFALT, İETT, İGDAŞ falan gibi kurumları yönetecek. Varsa çer çöp toplama işlerine bakacak ve şehir için ulaşım ve barınma sorunlarıyla ilgilenecek" diyorsun ama inandıramıyorsun.



"Bak kardeşim! Bu işlere hükûmet bakıyor, Cumhurbaşkanı bakıyor. İstanbul'a başkan seçtiniz, Cumhurbaşkanı seçmediniz" diyorsun, dinletemiyorsun.



'Göreceksiniz, bunların hepsini Eko başkan halledecek' diye yumruk sıkıyor, masaya vuruyor, zafer işareti falan yapıyor. Kaybedeni şizofrene, kazananı manyağa bağlıyor anlayacağınız."



ulusal.com.tr "Hele CHP'li bazı arkadaşları dinliyorum var ya..İnanılmaz!"Göreceksiniz, Ekrem İmamoğlu EYT sorununu da çözecek, 3600 ek gösterge meselesini de halledecek. Memur, işçi, emekli, hepsi rahat edecek. Her şey çok güzel olacak" diye inanarak konuşanları biliyorum.Vallahi şaka değil, gayet inanarak ve kendinden emin bir şekilde bunu söylüyor adamlar."Yahu birader o iş öyle değil. Ekrem İmamoğlu kendi yetki alanındaki yolları asfaltlayacak. Belediyeye bağlı şirketlerde düzenlemeler yapacak. İSKİ, İSFALT, İETT, İGDAŞ falan gibi kurumları yönetecek. Varsa çer çöp toplama işlerine bakacak ve şehir için ulaşım ve barınma sorunlarıyla ilgilenecek" diyorsun ama inandıramıyorsun."Bak kardeşim! Bu işlere hükûmet bakıyor, Cumhurbaşkanı bakıyor. İstanbul'a başkan seçtiniz, Cumhurbaşkanı seçmediniz" diyorsun, dinletemiyorsun.'Göreceksiniz, bunların hepsini Eko başkan halledecek' diye yumruk sıkıyor, masaya vuruyor, zafer işareti falan yapıyor. Kaybedeni şizofrene, kazananı manyağa bağlıyor anlayacağınız."