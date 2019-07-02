Flaş gelişme: Geliyor - 2 Temmuz 2019 Salı son dakika genel af, ceza indirimi, infaz değişikliği ve denetimli serbestlik haberleri

MHP'li Feti Yıldız, bir takipçisinin "Vekilim salı gününü işaret eden twiti neden sildiniz? Neden üzülüyorsunuz bize? İyi bi gelişme mi var kötü mü? Bu durum bizim psikolojimizi daha da derinden sarsıyor. Sadece infaz değişikliği yetmez vallahi yetmez vekilim sizin teklifinizin yasalaşması şarttır." ifadelerine "Salı’yı bekleyip göreceğiz, ben de ne gelecek merak ediyorum. Ancak Ceza İndirimde ısrarlıyız." yanıtını verdi

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız'a bir takipçisi salı gününü işaret eden twiti neden sildiğini sordu.



"SADECE İNFAZ DEĞİŞİKLİĞİ YETMEZ"



Takipçisi, Feti Yıldız'a şunları yazdı:



"Vekilim salı gününü işaret eden twiti neden sildiniz?



Neden üzülüyorsunuz bize?



İyi bi gelişme mi var kötü mü?



Bu durum bizim psikolojimizi daha da derinden sarsıyor..



Sadece infaz değişikliği yetmez vallahi yetmez vekilim sizin teklifinizin yasalaşması şarttır."



MHP'Lİ İSİM GÜN VERDİ: SALI



MHP'li Feti Yıldız da takipçisine yanıt verdi.



Yıldız, şunları ifade etti:



"Salı’yı bekleyip göreceğiz.



Ben de ne gelecek merak ediyorum.



Ancak Ceza indirimde ısrarlıyız."



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