İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İstanbul İli Beşiktaş İlçe Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında "Rüşvet ve suç örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine; Rıza AKPOLAT Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

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