Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Kadın Kolları sosyal medya hesabı açıldı. Hesaptan yapılan ilk paylaşımda kararlılık mesajı verildi. Öte yandan EYT-SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak da konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Hayırlı olsun" dedi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) yeni bir adım attı.



Dün akşam itibariyle kadın kolları sosyal medya hesabı açıldı.



Açılan hesaptan yapılan ilk paylaşımda şunlar denildi:



"Yılmadan,



Pes Etmeden,



Gece Gündüz Hakkı İçin Mücadele Eden,



Varım Diyen,



Hakkım Diyen,



#EYT’li Değerli Kadın Kader Arkadaşlarımız.



Sayfamıza Hoş Geldiniz."



BAŞKAN GÖNÜL BORAN ÖZÜPAK: HAYIRLI OLSUN



Konuyla ilgili bir açıklama da EYT-SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan geldi. Özüpak, EYT Kadın Kolları'nın hesabını mesajına ekleyerek "Hayırlı olsun" dedi.



ulusal.com.tr







