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Flaş hamle yapıldı! EYT-SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak, sosyal medya hesabından böyle duyurdu: Hayırlı olsun - Son dakika 24 Ağustos 2019 Cumartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Kadın Kolları sosyal medya hesabı açıldı. Hesaptan yapılan ilk paylaşımda kararlılık mesajı verildi. Öte yandan EYT-SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak da konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Hayırlı olsun" dedi

Flaş hamle yapıldı! EYT-SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak, sosyal medya hesabından böyle duyurdu: Hayırlı olsun - Son dakika 24 Ağustos 2019 Cumartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) yeni bir adım attı. 

Dün akşam itibariyle kadın kolları sosyal medya hesabı açıldı.

Açılan hesaptan yapılan ilk paylaşımda şunlar denildi:

"Yılmadan,

Pes Etmeden,

Gece Gündüz Hakkı İçin Mücadele Eden,

Varım Diyen,

Hakkım Diyen,

#EYT’li Değerli Kadın Kader Arkadaşlarımız.

Sayfamıza Hoş Geldiniz."

BAŞKAN GÖNÜL BORAN ÖZÜPAK: HAYIRLI OLSUN

Konuyla ilgili bir açıklama da EYT-SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan geldi. Özüpak, EYT Kadın Kolları'nın hesabını mesajına ekleyerek "Hayırlı olsun" dedi.

ulusal.com.tr



Etiketler; #gönül boran özüpak #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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