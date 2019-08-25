Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) yeni bir adım attı.
Dün akşam itibariyle kadın kolları sosyal medya hesabı açıldı.
Açılan hesaptan yapılan ilk paylaşımda şunlar denildi:
"Yılmadan,
Pes Etmeden,
Gece Gündüz Hakkı İçin Mücadele Eden,
Varım Diyen,
Hakkım Diyen,
#EYT’li Değerli Kadın Kader Arkadaşlarımız.
Sayfamıza Hoş Geldiniz."
BAŞKAN GÖNÜL BORAN ÖZÜPAK: HAYIRLI OLSUN
Konuyla ilgili bir açıklama da EYT-SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan geldi. Özüpak, EYT Kadın Kolları'nın hesabını mesajına ekleyerek "Hayırlı olsun" dedi.
ulusal.com.tr
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Kadın Kolları sosyal medya hesabı açıldı. Hesaptan yapılan ilk paylaşımda kararlılık mesajı verildi. Öte yandan EYT-SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak da konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Hayırlı olsun" dedi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) yeni bir adım attı.