Fon dolandırıcılığı davasında Seçil Erzan dramatik savunma yaptı

Gizli fon dolandırıclığı davasında Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıktı. 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan, dava ile birleşen üç iddianame ile ilgili ek savunma yaptı.



Kırık telefonundan çıkan yazışmalarla ilgili 553 sayfalık bilirkişi raporu Erzan’a soruldu. Erzan sorulara ağlamaklı yanıt verdi ve 21 kişinin de hesaplarının incelenmesini istedi.

Mahkeme başkanının Emre Belözoğlu'ndan aldığı parayı ne yaptığını sorması üzerine Seçil Erzan Emre Belözoğlu'nun 800 bin dolarının Semih Kaya'ya gittiğini söyledi.

- Emre Belözoğlu’nun 800 bin dolarını Semih'e verdim. Emre Belözoğlu'ndan 3 parça halinde parayı aldım. Emre'den alınan parayı herkese dağıttım. 700 bin dolarını Barış'a verdim, Semih'e 800 bin dolar verdim. 250 bin doları Atilla Baltaş'a, 650 bin doları bir hekime gitti. Selçuk, Semih'i aradı teyit etti. Selçuk, Murat'ı getirdi böyle böyle herkes birilerini getirdi bana. 4.5 milyon dolar Semih'e fazla para verdim. Emre Çolak’ın parasının yüzde 80'i Fırat’a gitti.

Duruşmaya "müşteki" sıfatıyla katılması beklenen Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın mahkemeye mazeret dilekçesi gönderdikleri belirtildi.



Yunanistan ekibi Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Mert Zeydanlı ve Terim Arıcan ise duruşmaya ilk kez müşteki olarak geldi.



Davada Erzan'ın nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından 252 yıl hapsi istenirken diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.