Fon soruşturmasında 2 milyar TL'lik şüpheli işlem! MASAK anında durdurdu

Devam eden fon soruşturmasında mali incelemelere takılan devasa boyuttaki yeni bir para hareketi gün yüzüne çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Fon soruşturmasında 2 milyar TL'lik şüpheli işlem! MASAK anında durdurdu
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Edinilen bilgilere göre, Hedef Yatırım Bankası üzerinden İsviçre merkezli Swissquote'un Akbank'taki muhabirlik hesabına aktarılmak istenen 2 milyar TL'lik transfer, yetkililerin dikkatinden kaçmadı. "Swap" olarak bildirilen işlemin detayları ve gerçekleştirilen kontroller sonucunda ortaya çıkan usulsüzlük mali piyasalarda yankı uyandırdı.

40,9 MİLYON DOLARLIK KARŞILIK HESABA GEÇMEMİŞ

Mali inceleme ve denetim süreçlerinde ortaya çıkan çarpıcı detaylar şu şekilde:

Hedef Yatırım Bankası, İsviçre merkezli Swissquote'un Akbank'taki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek üzere işlem başlattı.
Söz konusu devasa transfer için karşılık olarak 40,9 milyon dolar gösterilirken, para hareketinin niteliği "swap" olarak bildirildi.
BDDK tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, 2 milyar TL'lik işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediği tespit edildi.

Yapılan bu kritik tespitin ardından hareket geçen MASAK, söz konusu şüpheli ve karşılıksız işleme anında müdahale ederek durdurdu.

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