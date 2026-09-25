Fon soruşturmasında 76 şüpheli, 45 tutuklama! Bakan Gürlek: “Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmalarda gelinen noktayı açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fon soruşturmasında 76 şüpheli, 45 tutuklama! Bakan Gürlek: “Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır”
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Bakan Gürlek, NSosyal hesabından "Vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir, hiç kimse hukukun üstünde değildir" başlığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin kurumlarının güçlü bir koordinasyon içinde çalıştığı vurgulandı. Bu koordinasyonun amacı, vatandaşların alın teriyle oluşturduğu birikimleri korumak, mali sistemin güvenliğini sağlamak ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek olarak tanımlandı.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) sürece destek verirken, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de soruşturmada aktif rol oynuyor. Gürlek, "fon soruşturması" olarak adlandırılan sürecin çok yönlü ilerlediğini bildirdi.

76 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Bakan, soruşturma kapsamında bugüne kadar atılan adımları rakamlarla ortaya koydu. Buna göre toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 45'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 12'si hakkında ise yakalama işlemleri başlatıldı. Gözaltında bulunan 14 şüphelinin adli işlemleri de halen sürüyor.

Mal varlığına el koyma işlemleri de soruşturmanın önemli bir ayağını oluşturuyor. Gürlek, tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu belirtti. Şüphelilerin birinci derece yakınlarının mal varlıkları da donduruldu.

"KİMSE KORUNMAMAKTA, KİMSE KAYIRILMAMAKTADIR"

Açıklamasının devamında vatandaşlara seslenen Gürlek, hiç kimsenin unvanının, görevinin, ekonomik gücünün ya da çevresinin hukukun üzerinde olmadığını vurguladı. "Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır" diyen Bakan, delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zincirinin takip edildiğini kaydetti.

Gürlek sözlerini şöyle tamamladı: "Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek, mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır."

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