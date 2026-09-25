Fon soruşturmasında operasyonlar sürüyor! 11 şüpheli daha tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki usulsüz işlemlere yönelik yürütülen kapsamlı fon soruşturmasında operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Fon soruşturmasında operasyonlar sürüyor! 11 şüpheli daha tutuklandı
Yayınlanma:

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliklerine sevk edilen 11 şüpheli daha tutuklandı. Bu son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen şüpheli sayısı 45'e ulaştı.

21 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma dosyasında adı geçen ve savcılıkta ifadeleri tamamlanan 21 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik karşısına çıkan şüphelilerin isimleri şu şekilde sıralandı:

Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal, Erkan Kilimci, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgün Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Sezai Bekgöz, Ahmet Özcan, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan.

MAHKEME KARARLARI VE TUTUKLANAN İSİMLER

Yapılan yargılama ve değerlendirmeler sonucunda hakimlik tarafından verilen kararlar netleşti:

Tutuklananlar: Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan ile birlikte toplam 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adli Kontrol Alanlar: Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.

Avrupa'da Batı Nil virüsü kabusu! 4 ülkede can kayıpları artıyor: Vaka sayısı yüzleri aştıAvrupa'da Batı Nil virüsü kabusu! 4 ülkede can kayıpları artıyor: Vaka sayısı yüzleri aştıSağlık
soruşturma tutuklama
Günün Manşetleri
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga!
Emlak ilanlarında devrim niteliğinde karar
Kocaeli'de raylı sistem büyüyor
Karadeniz'deki 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar casusluk yazılımıyla sorgul
Fon soruşturmasında operasyonlar sürüyor!
Avrupa'da Batı Nil virüsü kabusu!
MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor!
Fon soruşturmasında yeni gelişme
Fon soruşturmasında yeni gelişme
Çok Okunanlar
MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor! MGM'den uyarı: O illerde sağanak yağışlar güçleniyor!
Altın fiyatlarında sert düşüş! 25 Eylül çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında sert düşüş! 25 Eylül çeyrek ve gram altın ne kadar?
İndirimin ardından motorine zam yağdı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir pompa fiyatları İndirimin ardından motorine zam yağdı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir pompa fiyatları
Karadeniz'de deprem! AFAD saat ve derinliği duyurdu Karadeniz'de deprem! AFAD saat ve derinliği duyurdu
Karadeniz'deki 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı! Karadeniz'deki 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı!