Fon soruşturmasında operasyonlar sürüyor! 11 şüpheli daha tutuklandı

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliklerine sevk edilen 11 şüpheli daha tutuklandı. Bu son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen şüpheli sayısı 45'e ulaştı.

21 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma dosyasında adı geçen ve savcılıkta ifadeleri tamamlanan 21 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik karşısına çıkan şüphelilerin isimleri şu şekilde sıralandı:

Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal, Erkan Kilimci, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgün Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Sezai Bekgöz, Ahmet Özcan, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan.

MAHKEME KARARLARI VE TUTUKLANAN İSİMLER

Yapılan yargılama ve değerlendirmeler sonucunda hakimlik tarafından verilen kararlar netleşti:

Tutuklananlar: Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan ile birlikte toplam 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli Kontrol Alanlar: Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.