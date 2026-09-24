Fon soruşturmasında tutuklanan Tera Yatırım Başkanı Emre Tezmen'in mal varlığı ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sermaye piyasasındaki işlemlere ve fon vurgununa yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in Türkiye ve dünyadaki devasa servet ağı gün yüzüne çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Fon soruşturmasında tutuklanan Tera Yatırım Başkanı Emre Tezmen'in mal varlığı ortaya çıktı!
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19 Eylül'deki operasyonda gözaltına alınan ve 23 Eylül'de tutuklanan Tezmen'in; Nişantaşı'ndan Düsseldorf'a, İspanya'dan KKTC'ye kadar uzanan gayrimenkul projeleri ve milyarlık varlıkları soruşturma dosyasına girdi.

TÜRKİYE'DEKİ DEV PROJELER VE MİLYARLIK TAŞINMAZLAR

Soruşturma dosyasında Emre Tezmen'in Türkiye sınırları içinde sahip olduğu dikkat çekici gayrimenkuller yer aldı:

Nişantaşı'ndaki Çarşı ve Otopark: Tezmen'in en dikkat çeken yatırımlarından biri, İstanbul'un gözde semti Nişantaşı'nda yaklaşık 2 milyar lira değerinde olduğu belirtilen katlı otopark ve çarşı projesi oldu.

Levent ve Beykoz Yatırımları: İstanbul finans merkezinin kalbinde yer alan Levent'teki Peker Towers ile doğa içerisindeki Beykoz Tera Orman Projesi de Tezmen'in portföyünde bulunan gayrimenkuller arasında sıralandı.

ALMANYA'DAKİ OTEL VE PROJELERİN DEĞERİ 200 MİLYON EURO

Yurt dışı varlıkları da mercek altına alınan Tezmen'in özellikle Almanya'daki gayrimenkul yatırımları büyüklüğüyle dikkat çekti:

Düsseldorf ve Solingen: Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir otel ile "Northgate" isimli dev emlak projesinin sahibi olan Tezmen'in, Solingen'de ise 72 odalı otel projesi bulunduğu belirlendi.

Dev Servet: Sadece Almanya'daki söz konusu otel, konut ve emlak projelerinin toplam piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon euro olduğu kaydedildi.

İSPANYA'DA VİLLALAR, KKTC'DE DENİZ MANZARALI ARSALAR

Tezmen'in Avrupa ve Akdeniz hattındaki yatırımları sadece Almanya ile sınırlı kalmadı:

İspanya / Malaga: İspanya'nın gözde turizm ve yatırım merkezi Malaga'da lüks villa projelerine ortak veya sahip olduğu tespit edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC): KKTC'de ise milyonlarca lira değerinde olduğu belirtilen stratejik konumdaki deniz manzaralı arsaların varlığı dosya kapsamına eklendi.

TUTUKLU SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Fon soruşturmasında Emre Tezmen'in yanı sıra iş dünyasından ve akademi çevrelerinden tanınan Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de tutuklanan isimler arasında yer almıştı. Son dalgayla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 9'a yükselirken, mali polisin yurt içi ve yurt dışı varlıklara yönelik incelemeleri çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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