Fon soruşturmasında yeni gelişme: 44 gözaltı, 4 tutuklama

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü fon soruşturmasında adli sürece dahil olan isim sayısı 63'e ulaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 44 gözaltı, 4 tutuklama
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, aylardır sürdürdüğü fon soruşturmasında adli işlem uygulanan kişilerin şirket ve fon bağlantılarını netleştirdi. Soruşturma dosyasının son durumuna göre işlem yapılan kişi sayısı 63'e yükseldi. Bu isimlerden 4'ü tutuklandı, 44'ü gözaltına alındı, 14'ü hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Ayrı bir dosyadan cezaevinde bulunan 1 şüpheli de soruşturmanın kapsamına dahil edildi.

Dosyada en kalabalık grubu Pusula Finans Holding ile bağlantılı isimler oluşturuyor. Bu koldan 1 kişi tutuklanırken 30 kişi gözaltına alındı, 12 kişi ise halen firari durumda bulunuyor. Ayrıca bu grup içinde yer alan 1 şüpheli de başka bir dosya kapsamında cezaevinde tutuluyor.

TERA SORUŞTURMASINDA DESTEK VE ÖZATA GEMİCİLİK BAĞLANTISI DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturmanın Tera bağlantılı ayağında 2 şüpheli tutuklandı, 12 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli ise firari durumda. Bu bölümde öne çıkan noktalardan biri, ismi geçen şüphelilerin Destek ve Özata Gemicilik şirketleriyle olan bağlantısı oldu.

Dosyanın Hedef ve Info bağlantılı bölümünde ise 1 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli de firari durumda bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltındaki şüphelilere yönelik adli işlemleri sürdürürken, haklarında yakalama kararı bulunan firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

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