Fon soruşturmasında yeni gelişme: 8 şüpheli tutuklandı

Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor. Büronun sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Mahkeme, Ayşe Seher A., Enes Y., Feryal K., Müjdat E., Oğuzhan Ö., Onur G., Orçun Berkay K. ve Ahmet Ö. hakkında tutuklama kararı verdi. Nilgün S. ve Sezai B. hakkında ise adli kontrol şartı kararı çıktı.

11 ŞÜPHELİNİN İFADELERİ SÜRÜYOR

Gözaltındaki diğer 11 şüphelinin Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifade işlemleri devam ediyor.