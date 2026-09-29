Fon soruşturmasında yeni gelişme! Ünlü şirket sahibinin pasaportuna el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Astor Enerji sahibi Feridun Geçgel'in pasaportuna el konuldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fon soruşturmasında yeni gelişme! Ünlü şirket sahibinin pasaportuna el konuldu
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Feridun Geçgel, 29 Eylül'de saat 18.38 sıralarında ABD'den gelerek giriş işlemleri için limana ulaştı. Burada yapılan kontrolde, Geçgel hakkında 26 Eylül tarihli soruşturma dosya kararı kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

PASAPORTUNA MAHKEME KARARIYLA EL KONULDU

Mahkeme kararı doğrultusunda Geçgel'in pasaportuna el konuldu. Kendisine gerekli tebliğin yapıldığı öğrenildi.

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