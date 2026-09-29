Fon soruşturmasında yeni gelişme! Ünlü şirket sahibinin pasaportuna el konuldu

Feridun Geçgel, 29 Eylül'de saat 18.38 sıralarında ABD'den gelerek giriş işlemleri için limana ulaştı. Burada yapılan kontrolde, Geçgel hakkında 26 Eylül tarihli soruşturma dosya kararı kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

PASAPORTUNA MAHKEME KARARIYLA EL KONULDU

Mahkeme kararı doğrultusunda Geçgel'in pasaportuna el konuldu. Kendisine gerekli tebliğin yapıldığı öğrenildi.