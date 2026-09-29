Fonların tasfiye süreci için "Fon Koordinasyon Kurulu" kuruldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandığını duyurdu. Toplantıya ekonomi kurmayları ile ilgili kurumların üst düzey yöneticileri katıldı ve sermaye piyasalarındaki son gelişmeler değerlendirildi.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, katılımcılar toplantıda sermaye piyasalarında son dönemde yaşananları ele aldı. Görev alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar ile alınan ve alınacak tedbirler konusunda Erdoğan'a bilgi sundu.

Erdoğan'ın toplantıda üç konuyu temel öncelik olarak vurguladığı kaydedildi: Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesi, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılması.

TASFİYE İÇİN YENİ KURUL DEVREDE

Açıklamada, tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı biçimde tamamlanması hedefiyle "Fon Koordinasyon Kurulu" oluşturulduğu bildirildi. Genel koordinasyonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığındaki kurul yürütecek.

Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK) da harekete geçti. Kurul, sermaye piyasalarında son dönemde gerçekleşen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı.

Toplantıda, Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankasının Türkiye Emlak Katılım Bankasına devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında da bilgi verildi.

YATIRIMCILARA ÖDEME İÇİN YOL HARİTASI SUNULDU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamındaki fonlar için mal varlığı ve likidite durumuna göre bir yol haritası sundu. Haritada, hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödeme yapılması planlanıyor.

Açıklamada ayrıca, mevcut sorunun çözümüne ek olarak benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönünde kararlılık ortaya konulduğu belirtildi.