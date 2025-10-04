Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin ilk 10 kişisi

Saygın ekonomi dergisi Forbes, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin en zengin iş insanlarını açıkladı. “Türkiye’nin En Zenginleri 2025” listesinde isimlerin büyük çoğunluğu değişmezken, servetlerde yaşanan ciddi dalgalanmalar sıralamayı etkiledi.