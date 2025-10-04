Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin ilk 10 kişisi
Forbes’un 2025 yılı “Türkiye’nin En Zenginleri” listesi yayımlandı. Listenin zirvesinde sürpriz bir değişim yaşanırken, bazı isimler milyar dolarlık servet artışıyla dikkat çekti.
Saygın ekonomi dergisi Forbes, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin en zengin iş insanlarını açıkladı. “Türkiye’nin En Zenginleri 2025” listesinde isimlerin büyük çoğunluğu değişmezken, servetlerde yaşanan ciddi dalgalanmalar sıralamayı etkiledi.
İşte Türkiye’nin en zengin 10 kişisi...
10. Hamdi ULUKAYA - 2,2 milyar dolar
9. Mustafa Rahmi KOÇ - 2,4 milyar dolar
8. Filiz ŞAHENK - 2,4 milyar dolar
7. Ferit Faik ŞAHENK - 2,6 milyar dolar
6. Semahat Sevim ARSEL - 2,7 milyar dolar
5. Mehmet Sinan TARA - 2,8 milyar dolar
4. İpek KIRAÇ - 2,8 milyar dolar
3. Erman ILICAK - 3,0 milyar dolar
2. Şaban Cemil KAZANCI - 4,5 milyar dolar
1. Murat ÜLKER - 5,4 milyar dolar