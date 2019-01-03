PKK Tunceli'de büyük darbe aldı. 4 yıl önce 73 PKK'lının çekildiği fotoğraf adeta yaprak dökümüne döndü. Zira fotoğraftaki 73 PKK'lıdan geriye sadece 2 örgüt üyesi kaldı.

Bu fotoğraf karesindekilerden geriye sadece 2 örgüt üyesi kaldı. TSK'nın büyük darbesini yiyen PKK, sona yaklaştı.



Tunceli grubu olarak bilinen, 73 terörist 4 yıl önce Kandil'de bu fotoğrafı çekilmişti.



Örgüt zaman içinde fotoğraftaki teröristlerden bir kısmını Tunceli'ye, Karadeniz'e, Erzurum'a, Bingöl'e ve Sincar bölgesine gönderdi. Ancak örgüt üyeleri amaçlarına ulaşamadan tek tek etkisiz hale getirildi.



Ölü ele geçirilenlerin kimlik bilgileri, DNA eşleşmesi, yüz taraması ve alınan istihbaratlarla fotoğraftaki PKK'lılarından 66'sının, etkisiz hale getirildiğ ortaya çıktı. 5 teröristin de teslim olduğu belirlendi.



Kırmızı kategoride aranan Hülya Eroğlu, geçen yıl 15 teröristle birlikte öldürülmüştü. Eroğlu'nun yanında bulunan Şahin ile Gülistan kod adlı teröristin ise hayatta olduğu tespit edildi.





ulusal.com.tr