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Frank Hoogerbeets'ten yeni deprem tahmini: Önümüzdeki iki gün içinde...

Deprem bilimcisi olduğu öne süren Frank Hoogerbeets'ten yeni tahmin geldi. Mars, Merkür, Güneş ve Jüpiter'i kapsayan benzersiz bir dörtlü sıranın 24 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşeceğini belirten Hoogerbeets, önümüzdeki iki gün içinde bir deprem olabileceğini ifade etti

Frank Hoogerbeets'ten yeni deprem tahmini: Önümüzdeki iki gün içinde...

Ünlü deprem bilimcisi olduğu iddia edilen ve 21 Şubat 2019 tarihinde 8 büyüklüğünde deprem olacağını söyleyen, ardından Ekvador'da 22 Şubat 2019 tarihinde 7.7 büyüklüğünde deprem olması sonrası 'tahminlerini tuttu' haberlerine konu olan Frank Hoogerbeets yeni bir açıklama yaptı.

Hoogerbeets'in açıklaması, sahibi olduğu Ditrianum tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat 2019 Pazar günü önemli astronomik olayların olacağı ifade edildi.

Aynı açıklamada, önümüzdeki iki gün içinde bir deprem olabileceği belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

"Mars, Merkür, Güneş ve Jüpiter'i kapsayan benzersiz bir dörtlü sıra 24 Şubat 2019'da gerçekleşecek. 

Ayın aynı gündeki konumu bunu potansiyel olarak kritik bir yapı haline getirebilir. 

Önümüzdeki iki gün içinde bir deprem görülebilir veya bir uyarı verilebilir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Frank Hoogerbeets #deprem tahmini
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