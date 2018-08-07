Dolar diplomasiye endekslendi
Dolar diplomasiye endekslendi
YKS tercihleri başladı
YKS tercihleri başladı
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı
Marmara bölgesinde hava durumu
Marmara bölgesinde hava durumu

Frankfurt Havalimanı'nda tahliye alarmı

Reuters haber ajansı, Almanya'da Frankfurt Havalimanı'nda bulunan birinci terminalin tahliye edildiği haberini servis etti.

Frankfurt Havalimanı'nda tahliye alarmı

Almanya'da şüphe üzerine Frankfurt havalimanının bir bölümünün boşaltılacağı bildirildi.

Federal Polisten yapılan açıklamada, Frankfurt havalimanında birinci terminal A bölümünde polis tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Havalimanında uçaklara yolcu alımının durdurulduğu ifade edilen açıklamada, güvenlik alanının 2. ve 3. katının da boşaltılacağı kaydedildi.

Açıklamada bir sebep belirtilmezken Federal Polis sözcüsü Reza Ahmari, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, yetkisi olmayan bir kişinin güvenlik kontrolünden sonra güvenli alana geçerek kaybolduğunu söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #hava limanı #frankfurt
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.