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Fransa başbakanlık konutunda intihar

Başbakanlık konutu Matignon'da görevli bir cumhuriyet muhafızının silahıyla yaşamına son verdiği belirtildi

Fransa başbakanlık konutunda intihar

 Fransa başbakanlık konutu Matignon'da görevli bir cumhuriyet muhafızının silahını ateşleyerek yaşamına son verdiği açıklandı.

Europe 1 radyosunda yer alan haberde, olayın sabah meydana geldiği bildirildi.

Haberde, Matignon'da görevli cumhuriyet muhafızının, görevde olduğu sırada silahıyla yaşamına son verdiği ve cesedinin konutun bahçesinde bulunduğu belirtildi. Resmi bir ziyaret için Yeni Kaledonya'da bulunan Başbakan Edouard Philippe'in olayla ilgili bir açıklama yaptığı ve intihar eden 45 yaşındaki görevlinin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilediği kaydedildi.

İki çocuk babası olan muhafızın intiharıyla ilgili soruşturma açıldığı öğrenildi.

Fransa'da polis ve jandarma görevlilerinin intihar vakaları protestolara neden olmuştu. Geçen yıl ülke genelinde 68 güvenlik görevlisinin görev başında yaşamına son verdiği açıklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fransa #başbakanlık #intihar
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