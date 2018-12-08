"Sarı yelekliler darbeci mi? Eylemcilerin talepleri neler? Olayların arkasında Amerika mı var ?" soruları Ulusal Kanal Özel Yayınında tartışıldı. Avukat Yazar Onur Sinan Güzaltan Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç'ın sorularını yanıtladı. Güzaltan programda "Fransa'nın Kemal Derviş'i Macron zor durumda" yorumunu yaptı...

Avukat Onur Sinan Güzaltan, Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç'ın sorularını yanıtladı. Fransadaki eylemlerin tartışıldığı programda Güzaltan "Fransa'nın Kemal Derviş'i zor durumda" dedi



Macron'un siyasi partilerden gelen bir isim olmadığını ve bunun Macron için bir eksik olduğunu belirten Güzaltan şu ifadeleri kullandı:



"Macron kuşatılmış durumda. Macron'un eksikliği şu, siyasi partilerden gelen bir isim değil, kitle ile iletişimi çok zayıf. Sarkozy olsaydı mesela iktidarda bu eylemler bu tarz bir yön almaya bilirdi. Sarkozy, toplumsal bağları daha kuvvetli bir de halkla daha iç içe bir isim. Fakat Macron bizde Kemal Derviş örneğini andıran bir isim. Yani Macron için Fransa'nın Kemal Derviş'i diyebiliriz. Ama görüyoruz ki Fransa'nın Kemal Dervişi'nin iktidarı sallantıda. Ve bunun altını çizmekte fayda var. Küreselleşme cephesinin başkentlerinde bu gelişmeler yaşanıyor. o anlamda bu hareketlerin büyüklüğünü de anlamakta detayı bir biçimde incelemkte yarar görüyorum.