Fransa'da Hava yolu Çalışanları Greve Gitti Uçuşlar Aksadı

Fransa'da trafik kontrolörlerinin çalışanlarının greve gitmesi sebebiyle havalimanlarında uçuşların aksadığı aktarıldı. Ulusal basındaki haberlere göre...

Fransa'da Hava yolu Çalışanları Greve Gitti Uçuşlar Aksadı
Fransa'da Hava yolu Çalışanları Greve Gitti Uçuşlar Aksadı

Fransa'da hava trafik kontrolörlerinin greve gitmesi nedeniyle Paris ve Toulouse'daki havalimanlarında uçuşların aksadığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), grev nedeniyle Paris-Orly ve Toulouse-Blagnac havalimanlarında bugünkü uçuşların 4'te 1'inin iptal edildiğini bildirdi.

Uçuşlar Gecikebilir

DGAC, hava trafik kontrolü hizmeti veren çalışanların grevde olmasının uçuşlarda gecikmelere de yol açacağı uyarısında bulundu.

Hava yolu çalışanları, geçen hafta parlamentoda onaylanan ve sektör çalışanlarına grevleri sırasında minimum düzeyde hizmet sağlamalarını zorunlu kılan yasayı protesto etmek için greve gitti.

Yeni yasa gereği, çalışanların en az 48 saat öncesinde greve gideceklerini bildirmesi isteniyor.

Minik Yüreklerin Yürüyüşü: Kütahyalı Çocuklar Filistinli Akranlarına Destek İçin Yürüdü!Minik Yüreklerin Yürüyüşü: Kütahyalı Çocuklar Filistinli Akranlarına Destek İçin Yürüdü!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# fransa
Çok Okunanlar
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı!
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı!
İSKİ O İlçeleri Uyardı! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İSKİ O İlçeleri Uyardı! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İstanbul'da Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
İstanbul'da Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre....
Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre....
Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı?
Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı?
Öne Çıkanlar ABD BURNUMUZUN DİBİNDE İSRAİL'E SİLAH TAŞIYOR! | Televizyon Gazetesi | Ulusal ABD BURNUMUZUN DİBİNDE İSRAİL'E SİLAH TAŞIYOR! | Televizyon Gazetesi | Ulusal Suat Sarı Kimdir? Suat Sarı Kimdir?