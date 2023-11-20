Fransa'da Hava yolu Çalışanları Greve Gitti Uçuşlar Aksadı
Fransa'da trafik kontrolörlerinin çalışanlarının greve gitmesi sebebiyle havalimanlarında uçuşların aksadığı aktarıldı. Ulusal basındaki haberlere göre...
Fransa'da hava trafik kontrolörlerinin greve gitmesi nedeniyle Paris ve Toulouse'daki havalimanlarında uçuşların aksadığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), grev nedeniyle Paris-Orly ve Toulouse-Blagnac havalimanlarında bugünkü uçuşların 4'te 1'inin iptal edildiğini bildirdi.
Uçuşlar Gecikebilir
DGAC, hava trafik kontrolü hizmeti veren çalışanların grevde olmasının uçuşlarda gecikmelere de yol açacağı uyarısında bulundu.
Hava yolu çalışanları, geçen hafta parlamentoda onaylanan ve sektör çalışanlarına grevleri sırasında minimum düzeyde hizmet sağlamalarını zorunlu kılan yasayı protesto etmek için greve gitti.
Yeni yasa gereği, çalışanların en az 48 saat öncesinde greve gideceklerini bildirmesi isteniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı