Fransız Analist Claude Janvier : "ABD NATO’dan Çıkmayacak, Fiilen Rusya ile Savaş Halindeler"

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'dan çıkacağına dair geçmiş söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Janvier, NATO'nun uzun menzilli füzeler ve 'bilişsel savaş' taktikleriyle Rusya'ya karşı fiili bir savaş yürüttüğünü vurguladı.

Fransız deneme yazarı ve siyasi analist Claude Janvier, DÜNYAMER’in düzenlediği “Büyük Savaşı Önleyecek İttifak” konferansına katıldı. Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin perde arkasını ve ABD'nin İttifak içerisindeki güncel konumunu değerlendirdi. Janvier, dünyanın en büyük siyasi-askeri örgütü olan 32 üyeli NATO'nun geçmişte ve bugün üstlendiği rolleri somut verilerle ele aldı.



"ABD'nin NATO'dan Çıkacağı Açıklamaları Yanlış Çıktı"

Zirve boyunca ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı üye ülke liderlerine çeşitli uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Janvier, arka planda Washington yönetiminin NATO'da kalma niyetinin teyit edildiğine dikkat çekti. Janvier, ABD'nin NATO'dan çıkacağına dair daha önce yapılan tüm açıklamaların tamamen yanlış olduğunun ortaya çıktığını ifade ederek, Amerikan hegemonyasının İttifak üzerinden Avrupa'yı konsolide etmeye devam ettiğini belirtti.



"Yugoslavya'da Medya Yalanlarıyla Sivil Katliamı Yapıldı"

NATO'nun eylemlerinin yasal ve siyasi meşruiyetini sorgulayan Janvier, İttifak'ın tarihindeki en somut askeri operasyonlardan birini hatırlattı. 24 Mart 1999'da ABD, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 13 NATO üyesinin, Birleşmiş Milletler (BM) onayı olmaksızın Federal Yugoslavya Cumhuriyeti'ni bombaladığına dikkat çeken uzman isim, şu tespitlerde bulundu:

"Bu akıl dışı savaş 78 gün sürdü. Emir altındaki kitle iletişim araçları, Sırpların etnik temizlik programına katıldıkları izlemini yaratarak birbiri ardına yalan haberler yayınladılar. Gerçekte ise Sırbistan'a, özellikle Belgrad'a günde ortalama 480 bombardıman düzenlendi ve bu, sayısız sivilin ölümüne yol açtı."



"NATO Barış İstemiyor: Rusya'ya Karşı Fiili Savaş Yürütülüyor"

Ukrayna üzerinden yürütülen NATO-Rusya çatışmasına da değinen Janvier, İttifak üyelerinin olası bir barış anlaşmasına tamamen karşı çıktığını ifade etti. Fransa, Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliği yönetimlerinin savaşın devam etmesinden yana olduğunu belirten Janvier, finansman akışının da devasa boyutlara ulaştığına dikkat çekti. İngiltere'nin 2,26 milyon sterlin, Norveç'in ise Ankara'daki zirve sırasında 30 milyon avronun üzerinde kredi sağladığını vurguladı.

Sahadaki teknik ve askeri gerçeklere de değinen Janvier, Ukrayna'nın elindeki uzun menzilli füzelerin NATO'nun uydu verileri ve teknik personeli olmadan hedefe yöneltilemeyeceğini hatırlatarak, "Dolayısıyla fiilen NATO, Rusya Federasyonu'na karşı savaş halindedir" saptamasını yaptı. Ankara'daki zirvede Ukrayna'ya Patriot füzeleri teslim edileceğinin açıklanması da bu stratejinin bir parçası olarak değerlendirildi.



"Hollywood ve Sanat Kisvesi Altında Bilişsel Savaş"

Janvier'nin analizlerindeki en dikkat çekici başlıklardan birini ise kamuoyunun büyük ölçüde bilmediği "bilişsel savaş" kavramı oluşturdu. NATO'nun Los Angeles, Paris, Brüksel ve Londra arasında gerçekleştirdiği gizli toplantılarla Hollywood'dan yönetmenler ve yapımcılar görevlendirdiğini belirten analist, şunları kaydetti :

"Bilişsel savaş; sanat kisvesi altında savaşı mümkün olduğunca çok insana kabul ettirmektir. Google, DARPA ve Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla NATO'ya yardım edilerek gizlice finanse ediliyor. Kendilerinin de ifade ettiği gibi; bilişsel savaş savaştığımız bir araç değildir, savaşın kendisidir. Beyin, bu mücadelede hem hedef hem de silahtır."