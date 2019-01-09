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Fransız savaş uçağı radarda kayboldu

Fransız Mirage 2000 savaş uçağı ülkenin doğusundaki dağlık alanda aniden radarda kayboldu. Yetkililer uçağın çakıldığını düşünüyor.

Fransız savaş uçağı radarda kayboldu

Fransa'da Mirage 2000D modeli savaş uçağının radardan kaybolduğu belirtildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Nancy-Ochey havalimanında hareket eden Mirage 2000D modeli savaş uçağı yerel saatle 11.00 civarında ülkenin doğusundaki Jura bölgesinde radardan kayboldu. 

Haberlerde, içinde 2 askerin bulunduğu uçağın düşme ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Polisin, arama çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Yetkililer uçaktaki 2 pilotun henüz kimseyle iletişime geçmemesi üzerine uçağın dağlık alanda çakılmış olabileceği ihtimalini değerlendirerek bölgeye arama kurtarma ekibi gönderdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fransız savaş uçağı
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