Fransa ile Rum Kesimi Kıbrıs'ta arama kurtarma tatbikatı düzenledi. Bu tatbikat 2019'da Fransızlar ile Rumların düzenlediği dördüncü manevra oldu. Bu arada Rum Haber Ajansı'na konuşan ABD Dışişleri sözcüsü "Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini yasadışı" ilan etti.

Rum Kesimi ve Fransa, Kıbrıs'ta ortak tatbikat icra ettiler.



Yunan Ekathimeri'nin haberinde Müşterek Kurtarma Koordinasyon Merkezi hava ve denizde arama kurtarma tatbikatı yaptı. Tatbikata Fransız destroyeri Auvergne, Fransız uçakları ile Rum kesimine ait sahil güvenlit botları ve karakol gemileri katıldı.



Yunan gazetesi, Kıbrıs Larnaka'da deniz üssü bulunan Fransa ile Yunanistan arasındaki işbirliği kapsamında yapılan tatbikatın 2019'daki dördüncü tatbikat olduğunun da altını çizdi.



Öte yandan Rum Cyprus Mail gazetesi ise ABD'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini yasadışı kabul ettiğini ve Türkiye'yi uyardığını yazdı.



Kıbrıs Haber Ajansı'nın sorusunu cevaplayan ABD Dışişleri Sözcüsü, Türkiye'nin Yavuz Gemisi ile Kıbrıs'ın kuzeydoğusunda sondaj yapmasını kanunsuz olarak niteledi.



ABD'li sözcü konuyla ilgili Türk otoritelerini uyardıklarını ve Türkiye'nin sondaj faaliyetini sonlandırarak gemilerin Kıbrıs Cumhuriyeti karasularından ayrılmasını istediklerini söyledi.



ABD'li sözcü Türkiye'nin faaliyetlerini kışkırtıcı olarak değerlendirdi. Sözcü ABD'nin Kıbrıs'taki hidrokarbon alanlarından iki topluluğun da faydalanacağı bir çözümü desteklediğini sözlerine ekledi.



Ağustos ayı başında Atina'da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve ABD arasında Enerji Bakanları Zirvesi düzenlenmiş ABD resmi olarak Doğu Akdeniz Forumu'nun katılımcısı olmuştu.





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