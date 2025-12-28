Fransız yıldız Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybetti

Fransız sinemasının unutulmaz yıldızı Brigitte Bardot, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti. Bardot’nun vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

1956 yapımı “Ve Tanrı Kadını Yarattı” filmiyle dünya çapında ün kazanan Bardot, 1950’ler ve 1960’ların en çok konuşulan oyuncularından biri oldu. Kariyeri boyunca birçok kült filmde yer alan Bardot, 1970’li yılların başına kadar sinemanın en dikkat çeken yüzlerinden biri olarak anıldı.

Yaklaşık üç haftadır hastanede tedavi altında olan usta sanatçının ölümü sonrası hayranları ve hayvan hakları savunucuları taziye mesajları paylaştı. Bardot, oyunculuk kariyerinin ardından hayvan hakları mücadelesine hayatını adamıştı.

BRIGITTE BARDOT KİMDİR?

28 Eylül 1934’te Paris’te doğdu. Genç yaşta modellik yaparak sanat dünyasına adım attı. 1950’lerde sinemaya geçiş yapan Bardot, kısa sürede uluslararası bir ikon haline geldi. Özellikle özgür kadın imajıyla dönemin sinema ve moda anlayışını derinden etkiledi.

40’tan fazla filmde rol alan Bardot, kariyerinin zirvesindeyken 1973 yılında sinemayı bırakarak hayvan hakları savunuculuğuna yöneldi. 1986’da kurduğu Brigitte Bardot Vakfı ile hayvan refahı konusunda küresel çapta çalışmalar yürüttü.

Brigitte Bardot, hem Fransız sinemasının efsanevi oyuncusu hem de hayvan hakları mücadelesinin en güçlü isimlerinden biri olarak hatırlanıyor.