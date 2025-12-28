Fransız yıldız Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybetti

Fransız sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle 91 yaşında hayatını kaybetti. Bardot, hayvan hakları mücadelesiyle de tanınıyordu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Fransız yıldız Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Fransız sinemasının unutulmaz yıldızı Brigitte Bardot, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti. Bardot’nun vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

1956 yapımı “Ve Tanrı Kadını Yarattı” filmiyle dünya çapında ün kazanan Bardot, 1950’ler ve 1960’ların en çok konuşulan oyuncularından biri oldu. Kariyeri boyunca birçok kült filmde yer alan Bardot, 1970’li yılların başına kadar sinemanın en dikkat çeken yüzlerinden biri olarak anıldı.

Yaklaşık üç haftadır hastanede tedavi altında olan usta sanatçının ölümü sonrası hayranları ve hayvan hakları savunucuları taziye mesajları paylaştı. Bardot, oyunculuk kariyerinin ardından hayvan hakları mücadelesine hayatını adamıştı.

BRIGITTE BARDOT KİMDİR?

28 Eylül 1934’te Paris’te doğdu. Genç yaşta modellik yaparak sanat dünyasına adım attı. 1950’lerde sinemaya geçiş yapan Bardot, kısa sürede uluslararası bir ikon haline geldi. Özellikle özgür kadın imajıyla dönemin sinema ve moda anlayışını derinden etkiledi.

40’tan fazla filmde rol alan Bardot, kariyerinin zirvesindeyken 1973 yılında sinemayı bırakarak hayvan hakları savunuculuğuna yöneldi. 1986’da kurduğu Brigitte Bardot Vakfı ile hayvan refahı konusunda küresel çapta çalışmalar yürüttü.

Brigitte Bardot, hem Fransız sinemasının efsanevi oyuncusu hem de hayvan hakları mücadelesinin en güçlü isimlerinden biri olarak hatırlanıyor.

Uyuşturucu soruşturması: Habertürk eski yöneticisi Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındıUyuşturucu soruşturması: Habertürk eski yöneticisi Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındıGündem
Asgari ücreti bilen isim emekli zammını canlı yayında açıkladıAsgari ücreti bilen isim emekli zammını canlı yayında açıkladıEkonomi
kimdir Fransız
Günün Manşetleri
Falcıların aylık geliri 2 milyon TL’yi aştı
Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındı
Rapçi Ege ve Miss Turkiye Güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı
Ankara’da özel tim destekli baskın
Doğu Perinçek 'Çıkış Yolu'nda gündemi değerlendirdi
Plastik poşetlerin satış fiyatına zam geldi
“ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz”
20 ilimizde yoğun kar yağışı bekleniyor...
4 şüphelinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı
"Günümüzün Süleyman’ı Recep Tayyip Erdoğan''
Çok Okunanlar
Asgari ücreti bilen isim emekli zammını canlı yayında açıkladı Asgari ücreti bilen isim emekli zammını canlı yayında açıkladı
28 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları 28 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları
A101 31 Aralık 2025 Kataloğu: Isıtıcılarda Yılın Son İndirimi! (Aldın Aldın) A101 31 Aralık 2025 Kataloğu: Isıtıcılarda Yılın Son İndirimi! (Aldın Aldın)
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi yayınlandı Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi yayınlandı
Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındı Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındı