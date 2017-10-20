İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışmalar tamamlandı.
Geçen ay başlatılan çalışmalar kapsamında, kaçak geçişleri önlemek için "Serbest Geçiş Sistemi" kuruldu.
Köprü trafiğinin her iki yönde birer şerit kapatılmasıyla üçer şerit üzerinden sağlanan trafik, dün akşam saatlerinde normale döndü.
Çalışmaların ardından sürücüler, ilk geçişlerini klakson çalarak yaptı.
Köprünün her iki yönünün trafiğe açılmasının ardından, araç yoğunluğunda azalma görüldü.
ULUSAL.COM.TR
İstanbul'un ikinci köprüsü olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Serbest Geçis Sistemi çalışmaları tamamlandı. Sürücüler, çalışmaların ardından köprüden ilk geçişlerini klakson çalarak yaptı.
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışmalar tamamlandı.
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