FSM Köprüsü trafiğe açıldı

İstanbul trafiğini olumsuz etkileyen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki onarım çalışmalarının ikinci etabı da tamamlandı. Köprü dün akşamüzeri trafiğe açıldı.

Trafik sorununun bitmek bilmediği İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan önemli geçiş güzergahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki bakım çalışmaları tamamlandı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, köprüde 2,5 santimetre mastik asfalt ve 2,5 santimetre taş mastik asfalt uygulaması yapıldığını söyledi.



27 Haziran'da başlayan çalışmalarda köprünün genleşme derzleri söküldü, atölye tamiratları yapılarak tekrar yerine monte edildi.



Birinci aşama 17, ikinci aşama 14 gün olmak üzere bakım onarım çalışmaları 31 gün de tamamlandı.





ulusal.com.tr