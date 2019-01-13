Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela’dan ayrılırken temaslarına ilişkin açıklamalar yaptı. İki ülke ilişkilerini farklı sektörde geliştirmek istediklerini söyleyen Oktay, Türk iş insanlarını Latin Amerika ülkelerine odaklanmaya çağırdı. Oktay, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını da açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela’dan ayrılırken yaptığı temaslarla ilgili bilgiler verdi. Oktay, Venezuela ve Türkiye’nin ilişkilerinin özellikle son dönemde çok yoğun geliştiğini ve iki tarafın da çok farklı sektörlerde iş birliği geliştirme çabasında olduğunu dile getirdi.



Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez ile maliye, dışişleri ve turizm bakanlarıyla kapsamlı görüşmeler yaptığını da aktardı.



Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun yemin töreni için Karakas’a gelen liderlerle de görüşme fırsatı bulan Oktay önemli görüşmeler yaptı. Oktay, Küba ve Bolivya devlet başkanlarıyla bir araya geldi. 2 lider Türkiye davet edildi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ile yaptığı görüşmede ortak ilaç üretiminin teklif edildiğini söyledi. Oktay, bu konuyu Cumurbaşkanı ve Sağlık bakanı ile paylaşacağını belirtti.





ulusal.com.tr





