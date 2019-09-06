Fuat Oktay: Türkiye, kimsenin göç deposu değildir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İtalya'da "Ambrosetti Forumu"na katıldı, gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanının olası bir göç dalgasıyla ilgili sözlerinin ne anlama geldiğini açıkladı. Oktay, Avrupa'nın elini taşın altına koymasını istedi.

Türkiye'nin sıcak gündemlerinden biri de olası Fırat operasyonu. Oktay, Amerika'yı işaret ederek, "Oyalanmaya vaktimiz yok" dedi.

Ve Rus Lider Putin'in "Türkiye'nin de G7 benzeri bir formatta yer alması gerekir" açıklaması. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye'nin çıkarlarına vurgu yaptı.



ulusal.com.tr