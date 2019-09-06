Fuat Oktay: Türkiye, kimsenin göç deposu değildir
"Bir göç dalgası başlarsa Avrupa'nın bundan kaçma şansı yoktur" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya'dan verdi bu mesajı. "Türkiye, kimsenin göç deposu değildir" dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oktay, Fırat'ın doğusu için de Türkiye'nin beklemeye vakti olmadığını söyledi.
GÜNDEM 06.09.2019, 23:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İtalya'da "Ambrosetti Forumu"na katıldı, gazetecilerin sorularına yanıt verdi.
Cumhurbaşkanının olası bir göç dalgasıyla ilgili sözlerinin ne anlama geldiğini açıkladı. Oktay, Avrupa'nın elini taşın altına koymasını istedi.
Türkiye'nin sıcak gündemlerinden biri de olası Fırat operasyonu. Oktay, Amerika'yı işaret ederek, "Oyalanmaya vaktimiz yok" dedi.
Ve Rus Lider Putin'in "Türkiye'nin de G7 benzeri bir formatta yer alması gerekir" açıklaması. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye'nin çıkarlarına vurgu yaptı.
ulusal.com.tr
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