Fuat Oktay: Türkiye NATO hava polisliğinde liderliği üstlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, "TBMM-Baltık Ülkeleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları 4'üncü Toplantısı" dolayısıyla Estonya'nın başkenti Tallin'de resmi görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye'nin Tallin Büyükelçiliğinde düzenlenen davete katılan Oktay, programın ardından Estonya ile yürütülen diplomatik sürece dair değerlendirmelerde bulundu. İki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda pozitif bir şekilde ilerlediğini belirten Oktay, Türkiye'nin askeri ittifaklar içindeki güncel konumunu aktardı.

HAVA, DENİZ VE KARADA KOMUTA BİZDE

Türkiye'nin NATO bünyesindeki operasyonel görevlerine ve komuta kademesindeki etkinliğine değinen Oktay, ittifak içerisindeki liderlik pozisyonlarına dikkat çekti. Hava, deniz ve kara unsurlarında üstlenilen rolleri sıralayan Oktay, ittifak içindeki güncel duruma ilişkin, "NATO'nun hava polisliğinde aslında şu anda yine bir liderliği almış durumdayız. Gönüllüler koalisyonunda da deniz boyutunda komutayı alma durumundayız. Aynı zamanda NATO Kosova Gücü’nde (KFOR) ikinci defa komutayı almış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Estonya ile ekonomik verileri ve askeri iş birliklerini masaya yatıran Oktay, taraflar arasındaki ticaret hacminin 600 milyon doları aştığını bildirdi. Son iki yıllık süreçte savunma sanayisi ekseninde yoğun bir ikili ilişki kurulduğunu ve kara araçları tedarikine yönelik anlaşmaların imzalandığını hatırlattı. Oktay, bu kapsamda Türk şirketleri tarafından hayata geçirilecek 300 milyon dolarlık yatırım planlaması hakkında da bilgi verdi. Söz konusu savunma sanayisi projesinin takvimine dair Oktay, "Orada da nihai karar alındı, açıklandı da zaten, ARCA diye bir Türk firması. Dolayısıyla onun da (yatırım) bir an önce başlaması ve 2028'de tamamlanmasıyla ilgili çalışmalar var." dedi.

TÜRKİYE'NİN YENİ SİSTEMDEKİ KUTUP BAŞI OLMA HEDEFİ

Başkent Tallin'deki temaslarda, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde toplanacak NATO Zirvesi'nden beklentiler de ele alındı. Oktay, uluslararası arenadaki kriz ortamını ve küresel düzen arayışlarını değerlendirdiği konuşmasında, Türkiye'nin kurulacak yeni dünya sistemindeki stratejik vizyonunu açıkladı. Oktay, "Uluslararası hukukun ve güvenin tamamen yok olduğu, krizlerin, çatışmaların yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde aslında bir anlamda da herkesin dile getirdiği uluslararası düzenin neredeyse artık yok olduğu bir boyuttayız. Burada da yeni bir dünya düzeninin arayışıyla alakalı Türkiye olarak da Dışişleri Komisyonu boyutunda bizler de gittiğimiz yerlerde aynı konuyu dile getiriyoruz. Yeni bir sistem kurulurken 'Bu yeni sistemin kutup başlarından birisi olma hedefi var.' diyoruz Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.