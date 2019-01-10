Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun yemin törenine katılmak üzere Karakas'a gitti. İki ülke ilişkilerinin son dönemde büyük ilerleme kaydettiğini belirten Oktay, bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun yemin törenine katılmak üzere Karakas'a gitti.



Oktay, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma ile görüştü. Görüşmede, savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörde yakın iş birliğinin artırılması konuşuldu.



Türkiye geçen yıl Bolivya’da büyükelçilik açmıştı. Bolivya’nın da 2019’un ilk yarısında Türkiye’de büyükelçilik açması konusunda karar alındı.



Uzun süredir planlanan Türkiye-Bolivya Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’nın da en kısa zamanda yapılması kararlaştırıldı.



Görüşmede Morales, FETÖ ile mücadelesinde Türkiye'ye tam destek verdiklerini dile getirdi.



Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil etmek için Karakas'a geldiklerini söyleyen Oktay, Maduro'nun tekrardan halkın demokratik oylarıyla işbaşına gelmesinin hem Venezuela halkı hem de Venezuela için güzel günlerin habercisi olduğunu belirtti.





ulusal.com.tr