MSB'de Gaziler Günü töreni
MSB'de Gaziler Günü töreni
Kayseri'de yakalandı
Kayseri'de yakalandı
Fitch Ratings'ten Türkiye açıklaması
Fitch Ratings'ten Türkiye açıklaması
TEKNOFEST'e rekor ziyaret
TEKNOFEST'e rekor ziyaret

Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Doğu Akdeniz'de barış ve istikrardan yana duruşumuzu sürdüreceğiz.Türkiye, Kıbrıs Türkünü hiçbir zaman yalnız bırakmamış, hak ve çıkarlarını korumak için her türlü çabayı göstermiştir." dedi.

Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Turizm İş Birliği Resepsiyonuna katıldı.

Oktay, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
"Doğu Akdeniz'de barış ve istikrardan yana duruşumuzu sürdüreceğiz. Türkiye, Kıbrıs Türkünü hiçbir zaman yalnız bırakmamış, hak ve çıkarlarını korumak için her türlü çabayı göstermiştir. Bundan sonra da gerektiğinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır."


Kaynak: AA
Etiketler; #Fuat Oktay #doğu akdeniz
Önceki Haber
Milli Savunma Bakanı Akar: ABD ile çalışmalar biter
Sonraki Haber
Son dakika haberleri... AFAD'dan Tuzla açıklaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.