Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimini destekleyen açıklamaları nedeniyle 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2 dava açıldı. Adana Asliye Hukuk Mahkemesi, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na kayyum atandığı duyurdu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 Ocak'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik operasyon yaptı. Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kurucu başkan Alparslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve 'hocalar' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.



Polis, merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde bulunan vakıf merkez binasında da arama yaptı. Ekipler, bir odada buldukları para sayma makinesi ile kasada bulunan 364 bin lirayı görüntü kaydı alarak saydı. Ayrıca vakıf binasında bulunan sistem odasındaki bilgisayarlara da el konuldu. Adana Valiliği'nce operasyonla ilgili olası gösteriler yasaklanırken, vakfın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı.



'Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma' suçlaması yöneltilen şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.







2 DAVA AÇILDI



Polis operasyonunda gözaltına alınan Alparslan Kuytul hakkında, daha önce 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından toplam 7 yıl hapis cezası istemiyle 2 ayrı dava açıldığı ortaya çıktı. Kuytul'un sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan videolarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ve FETÖ/PDY'nin darbe girişimini destekleyen ifadeler kullandığı iddiasıyla 2 ayrı suçtan iddianame hazırlandığı ve bunların Adana 22'nci ve 2'nci Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından kabul edildiği öğrenildi. Soruşturmalar kapsamında ifade veren Kuytul'un tutuksuz yargılanmasına karar verildiği, duruşmaların da önümüzdeki gerçekleştirileceği kaydedildi.



KAYYUM ATANDI



Alparslan Kuytul ile birlikte 25 şüphelinin emniyette sorguları sürerken, Adana Asliye Hukuk Mahkemesi, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na kayyum atandığı duyurdu. Adana Valiliği, dün yaptığı açıklamada vakfın tüm faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.