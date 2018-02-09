Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturmada "vakıf" adı altında faaliyet gösteren örgütün, DEAŞ ve El Kaide ile bağlantıları ortaya çıkarıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturmada "vakıf" adı altında faaliyet gösteren örgütün, DEAŞ ve El Kaide ile bağlantıları ortaya çıkarıldı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumluları hakkında başlatılan soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.



Buna göre, vakfın başkanı Alparslan Kuytul tarafından bir suç örgütü kuruldu. "Vakıf" adı altında faaliyet gösteren örgütte hiyerarşik yapı oluşturuldu. Bu yapıda Kuytul'un dışındaki üyeler, "Hocalar" olarak tanımlandı.



Hiyerarşik yapıya göre, örgütün en alt kademesinde "Sorumlu" olarak nitelendirilenler bulunuyor. Kuytul'un talimatları, "Hocalar" ve "Sorumlu" grupları arasında örgüt üyelerine ulaştırıldı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı araştırmada, örgütün ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini hedef aldığı tespit edildi. Buna göre, örgüt, üye kazanmak için hedef aldığı öğrencilerin vakfa ait yurtlarda kalmalarını sağladı.



Beyin yıkama taktiği uygulandı

Örgütün ideolojisi doğrultusunda sözde "cihat" fikirleri tebliğ edildi. Yurtlarda kalanlara savaş görüntüleri izlettiren örgüt, devlete karşı isyan, ayaklanma içerikli kitapların okutulmasını sağlayarak beyin yıkama taktikleri uyguladı.



Halkın dini duygularını istismar ederek bağış toplayan vakıf, gelirini bu bağışlardan sağladı. Gelirinin büyük kısmının kayıt dışı olduğu belirlenen vakfın, sahte makbuzlar düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı da tespit edildi. Toplanan bağışlar, vakfın resmi kayıtlarına aktarılmadan örgüt faaliyetlerinde kullanıldı.



Burs ödemeleri için açılan ve öğrencilerde bulunması gereken banka hesap cüzdanları da vakfın merkezindeki aramada ele geçirildi. Burs ödemeleri düzenli olarak banka hesaplarından çekilerek örgüte aktarıldı. "Vakıf faaliyeti" adı altında toplanan kurban derisi ve kurban etlerinin de kayıt dışı satışı yapılarak örgüte mali kaynak sağlandı.



Vakfa ait kaçak olduğu belirlenen yurtlarda çocuklara yönelik cinsel istismar suçunun işlendiğine dair şikayetler alındı.



DEAŞ'e katılmak isteyenler yurtlarda kaldı

Öte yandan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmayla örgütün DEAŞ ve El Kaide ile bağlantıları da ortaya çıkarıldı.



Terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan D.D'nin vakfa sürekli geldiği, R.B. adlı tutuklunun da vakıf yurtlarında ders verdiği tespit edildi.



Geçen yıl nisan ayında yapılan izinsiz gösteride yer alan bir kişinin de DEAŞ üyesi olduğu ortaya çıktı.



DEAŞ'a katılmak üzere Türkiye'ye gelenler, vakfa ait yurtlarda barındırıldı. Söz konusu kişiler, vakfın izinsiz gösteri ve yürüyüşlerinde yer aldı.



Kuytul'un, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine destek oluşturacak konuşmalarının yanı sıra Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı aleyhindeki propagandası da vakıf ve örgüt üyeleri aracılığıyla internet ortamına aktarıldı. Kuytul'un PKK başta olmak üzere terör örgütlerine destek verdiği de soruşturma sonucu ortaya çıktı.

Kaynak: