Furkancılar Yine Aydınlıkçıları Hedef Gösterdi!

Adı "Suç Örgütü" faaliyetlerine karışarak cemaatteki muhalif isimleri tehdit eden Furkancılar, Türkiye'nin vatansever kuvvetlerini hedef gösteriyor. Cemaatten tehdit edilerek uzaklaştırılan Güler Ailesi "İhanet Şebekesi" olarak tarif edilirken Aydınlıkçılar da hedef gösterildi.

Furkancılar Yine Aydınlıkçıları Hedef Gösterdi!
Son Güncelleme:

Suç şebekesi Furkancılar, Cemaatteki muhalif isimleri ve Aydınlıkçıları hedef gösteriyor..

Furkancıların iş insanı Koray Sarısaçlı’yı kaçırdıktan sonra başlayan tartışmalar sürüyor.

Örgüt içi eleştirilerde bulunan Güler ailesi, Alparslan Kuytul tarafından hedef gösterilmiş, Aydınlıkçılara yönelikte tehditler savrulmuştu.

Son olarak yapılan paylaşımda ise cemaat içinde tehdit edilen Güler ailesi “ihanet şebekesi” olarak ilan edildi. Aydınlıkçılar da hedefe koyuldu

Paylaşıma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i etiketleyen Furkancılar, iki lideri de hedef göstermiş oldu.

Emekliler Zam İstiyorEmekliler Zam İstiyorEkonomi
# furkan vakfı # aydınlık gazetesi
Çok Okunanlar
Çıtır Çıtır Biber Dolması Turşu
Çıtır Çıtır Biber Dolması Turşu
Saldırgan Balık İlk Kez Akdeniz'de Görüldü
Saldırgan Balık İlk Kez Akdeniz'de Görüldü
İran'ın vitamin deposu gıda ürünleri!
İran'ın vitamin deposu gıda ürünleri!
Bu Hafta Vizyona Girecek 9 Film
Bu Hafta Vizyona Girecek 9 Film
Bugün deprem oldu mu? İşte Kandilli'ye göre son depremler...
Bugün deprem oldu mu? İşte Kandilli'ye göre son depremler...
Öne Çıkanlar 🇹🇷 Türkiye Terörle Nasıl Mücadele Ediyor? Gerçekler ve Yalanlar! 🇹🇷 Türkiye Terörle Nasıl Mücadele Ediyor? Gerçekler ve Yalanlar! Barcelona'ya şok: ''Küme düşebilirler'' Barcelona'ya şok: ''Küme düşebilirler''