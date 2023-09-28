Furkancılar Yine Aydınlıkçıları Hedef Gösterdi!

Suç şebekesi Furkancılar, Cemaatteki muhalif isimleri ve Aydınlıkçıları hedef gösteriyor..

Furkancıların iş insanı Koray Sarısaçlı’yı kaçırdıktan sonra başlayan tartışmalar sürüyor.

Örgüt içi eleştirilerde bulunan Güler ailesi, Alparslan Kuytul tarafından hedef gösterilmiş, Aydınlıkçılara yönelikte tehditler savrulmuştu.

Son olarak yapılan paylaşımda ise cemaat içinde tehdit edilen Güler ailesi “ihanet şebekesi” olarak ilan edildi. Aydınlıkçılar da hedefe koyuldu

Paylaşıma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i etiketleyen Furkancılar, iki lideri de hedef göstermiş oldu.