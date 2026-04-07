Futbol camiasının acı kaybı: Mircea Lucescu yaşama veda etti

Bükreş Üniversite Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Mircea Lucescu'nun, geçirdiği kalp krizi sonrası sağlık durumunun ağırlaştığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Hastaneden yapılan son teknik açıklamada; kalp ritim bozukluğuna ek olarak inme ve akciğerlere yayılan dolaşım sorunları nedeniyle vücudunun cerrahi müdahaleyi kaldıramayacak kadar zayıf düştüğü belirtilmişti.

TÜRKİYE'DE İZ BIRAKAN BİR KARİYER

Lucescu, Türk futbol tarihine sadece kazandığı kupalarla değil, taktik dehasıyla da adını altın harflerle yazdırdı. Türkiye'deki kariyerinde elde ettiği başarılar, bugün hala futbolseverlerin hafızasında tazeliğini koruyor:

Galatasaray Dönemi: 2000 yılında Real Madrid’i devirerek kazanılan UEFA Süper Kupa ve ardından gelen lig şampiyonluğu ile sarı-kırmızılı camiada efsaneleşti.

Beşiktaş Dönemi: Siyah-beyazlı kulübün 100. yıl şampiyonluğunda dümendeki isimdi; sergilediği disiplinli futbolla Beşiktaş taraftarının sevgisini kazandı.

Milli Takım: A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü görevi süresi boyunca 15 maça çıktı. Bu dönemde Milli Takım'da gençleşmeye gidilmişti.

ŞAMPİYONLUKLARLA DOLU BİR MÜZE

Lucescu, özellikle Doğu Avrupa futbolunu küresel bir güç haline getiren isimlerin başında geliyordu. Kariyerindeki kupa dökümü, onun ne denli büyük bir futbol akıl hocası olduğunu kanıtlar nitelikte:

9 kez Ukrayna Premier Ligi

8 kez Ukrayna Süper Kupa

7 kez Ukrayna Kupası

3 kez Romanya Kupası

2 kez Romanya Lig

1 kez UEFA Süper Kupa (Galatasaray)

1 kez UEFA Kupası (Shakhtar Donetsk)

1 kez Süper Lig (Galatasaray)

1 kez Süper Lig (Beşiktaş)

1 kez Romanya Süper Kupa

1 kez Rusya Süper Kupası

29 Temmuz 1945'te Bükreş’te doğan Lucescu, futbolculuk yıllarında Dinamo Bükreş ve Romanya milli takımıyla kazandığı tecrübeyi, teknik direktörlük koltuğunda bir sanat haline getirdi. İtalya'dan Rusya'ya, Ukrayna'dan Türkiye'ye kadar uzanan geniş coğrafyada genç yetenekleri keşfetmesi ve kısıtlı imkanlarla dev bütçeli kulüplere karşı kurduğu taktiksel üstünlükle tanındı.

Shakhtar Donetsk başında geçirdiği uzun yıllar boyunca kulübü bir Avrupa devi haline getiren Lucescu, son resmi karşılaşmasına Romanya’nın başında Türkiye’ye karşı çıkarak sembolik bir jübileyle sahalara veda etmişti.