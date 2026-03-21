Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: Alaattin Kadayıfçıoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ümraniye’de silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda cinayet silahına da ulaşıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: Alaattin Kadayıfçıoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
İstanbul Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Polis ekipleri olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye’de Sıddık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden iletişim kurmak istedi. Bu süreçte aralarının iyi olduğu belirtilen Kubilay Kundakçı’dan destek aldı.

Kundakçı, Canbay ve beraberindeki kişilerle birlikte Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içinde beklediği sırada olay yerine gelen kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi.

GENÇ FUTBOLCU KURTARILAMADI

Şüphelilerden birinin araçtaki gruba ateş açması sonucu ağır yaralanan Kubilay Kaan Kundakçı hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay sonrası geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte farklı yaş gruplarından şüpheliler de yer aldı.

SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda cinayette kullanıldığı değerlendirilen silah da ele geçirildi.

Yapılan ilk incelemelerde, Kalaycıoğlu’nun yeni erkek arkadaşının eski erkek arkadaşını fark etmesi üzerine araçtan inerek ateş açtığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

